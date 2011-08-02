Крим має намір залучити 1,2 млрд. євро інвестицій на будівництво Західно-Кримської ВЕС

Влада Криму розраховує залучити в регіон близько 1,2 млрд. євро інвестицій на реалізацію проекту будівництва Західно-Кримської вітроелектростанції потужністю 900 МВт.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Республіканського комітету Криму з палива, енергетики та інноваційної політики.

В даний час проводиться фінансовий, економічний та технічний аудит проекту.

Голова Рескомпаливенерго Ігор ЗОСІМОВ зазначив, що уряд Криму готовий співпрацювати з інвесторами, особливо, коли це стосується сучасних інноваційних технологій, які обіцяють високий економічний ефект.

І.ЗОСІМОВ підкреслив, що «зелений тариф» дозволяє в даний час реалізувати проекти відновлюваної енергетики, собівартість яких спочатку висока.

За даними прес-служби комітету, у розвитку вітроенергетики Криму зацікавлені ряд промислових корпорацій, зокрема Toshiba (Японія).

Головний менеджер з енергетичних проектах фірми Toshiba Тошіхіса КІЄКУНІ вважає, що за вдалої реалізації проекту створення «Західно-Кримської ВЕС» першу чергу будівництва в 125 МВт можуть почати вже в 4-му кварталі цього року.