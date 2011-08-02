«Донецьксталь» перерахував 2,6 млн. грн. сім'ям загиблих на шахті «Суходільська-Східна»

ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» перерахував 2,6 млн. грн. сім`ям гірників, які загинули у результаті аварії, що сталася 29 липня на шахті «Суходільська-Східна» (ВАТ «Краснодонвугілля»).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

У повідомленні наголошується, що рішення про надання допомоги сім`ям загиблих шахтарів (по 100 тис. грн. кожній) ухвалили трудові колективи підприємств, що входять до складу компанії «Донецьксталь», у день аварії, ще до того як стало відомо про точну кількість жертв, уточнили в прес-службі.

Також наголошується, що «Донецьксталь» має намір надати допомогу (по 100 тис. грн.) сім`ям гірників, які загинули у результаті аварії на шахті ім. Бажанова (ДП «Макіїввугілля») і по 20 тис. грн. - на лікування потерпілих гірників.

Крім того, у прес-службі повідомили, що в даний час на шахту ім. Бажанова від компанії «Донецькшахтопроходка», яка входить до групи «Донецьксталь», направлена бригада досвідчених прохідників і інженерів для ліквідації наслідків аварії. Крім того, спільно з інститутом «Дондіпрошахт» розроблено план відновлення зруйнованого копру і підготовлено план будівництва нового підйомного комплексу.

За словами генерального директора - голови правління ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» Олександра РИЖЕНКОВА, для працівників донецького метпідприємства «не буває чужого горя, а трагедія гірників Донбасу зрозуміла ще і тому, що компанія «Донецьксталь» включає у себе і вуглевидобувні підприємства, і збагачувальну фабрику, і шахтопрохідницький комплекс».

«До того ж, шахту імені Бажанова зв`язують тривалі виробничі відносини з Ясиновським коксохімічним заводом, що входить до складу компанії. Багато членів сімей співробітників коксохіму працюють на цій шахті», - пояснив гендиректор «Донецьксталі».

Як повідомляв УНІАН, 29 липня сталася аварії на шахті імені Бажанова в Макіївці Донецької області і на шахті "Суходільська-Східна" у Суходільську Луганській області.

У результаті аварії на макіївській шахті загинули 11 гірників, ще четверо (3 жінки і 1 чоловік) одержали травми різного ступеня тяжкості.

Кількість загиблих унаслідок аварії на шахті "Суходільська-Східна" Луганській області становила 26 осіб, ще двоє постраждали.