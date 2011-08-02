У Макіївці на шахті ім. Бажанова відсторонено від роботи головного інженера

У місті Макіївка Донецькій області на шахті ім. Бажанова, на якій 29 липня сталося обвалення копра скіпового ствола, відсторонено від роботи головного інженера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Макіївці гендиректор держпідприємства «Макіїввугілля» Станіслав ТОЛЧИН.

Він акцентував, що, за попередніми висновками експертів, однією з причин аварії стали неякісний бетон, із якого був виготовлений копер, і те, що в 70-і роки на копрі була замінена підйомна машина зі шведської на важчу й потужнішу «радянську», встановлену, неправильно. С.ТОЛЧИН припустив, що людей, які використовували неякісний бетон, «вже немає в живих».

На запитання УНІАН, чи будуть у такому разі взагалі визначені винні в цій аварії, гендиректор сказав: «Це комісія урядова визначає». При цьому він додав, що «винні є в усьому, й, напевно, будуть і тут».

С.ТОЛЧИН зазначив, що поки «від роботи відсторонено головного інженера шахти ім. Бажанова».

На запитання журналістів, чи будуть після оприлюднення результатів комісії кадрові зміни на шахті й у «Макіїввугілля», гендиректор відповів: «Ви хочете запитати – чи виженуть мене з роботи? Я не знаю».

Водночас С.ТОЛЧИН підкреслив, що він не займається кабінетною роботою, а регулярно спускається в шахту й спілкується зі своїми гірниками під землею.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня в Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра скіпового ствола – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер висотою 68,7 метрів був побудований в 1953 році.

Внаслідок аварії загинули 11 працівників шахти, ще четверо (3 жінки і 1 чоловік) отримали травми різного ступеня тяжкості.

Прокуратура Донецької області порушила справу за фактом обвалення копра на шахті ім. Бажанова за ч.2 ст. 272 КК України («Порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою»).