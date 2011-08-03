«Макіїввугілля»: за кожною сім'єю загиблого шахтаря закріплено довічне шефство

За кожною сім`єю загиблого на шахті ім. Бажанова закріплено довічне шефство однієї з шахт, що входить до складу держпідприємства «Макіїввугілля».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора на прес-конференції в Макіївці гендиректор держпідприємства «Макіїввугілля» Станіслав ТОЛЧИН.

«За кожною сім`єю загиблого закріплено директор іншої шахти нашого держпідприємства, який веде цю сім`ю по всіх напрямах», - сказав гендиректор.

Він пояснив: «Для того, щоб хоч якимсь чином компенсувати ті непоправні втрати, які сталися у сім`ях наших людей, за кожною сім`єю не тільки на час похорону і прийому комісій, а на все життя решту шахт об`єднання «Макіїввугілля» закріплено за сім`ями загиблих».

За словами С.ТОЛЧИНА, «кожний директор шахти особисто несе відповідальність перед сім`ями, перед об`єднанням за те, щоб всі питання, які були порушені і запротокольовані на урядовій комісії, були розв’язані».

Гендиректор пообіцяв, що «особисто» вирішуватиме з сім`ями загиблих «всі питання, які стосуються ремонту, надання житла, відпочинку і оздоровлення дітей, сімей, вступу дітей до вищих навчальних закладів і оплати». «Усім цим займатиметься державне підприємство «особисто», - запевнив С.ТОЛЧИН.

Він також констатував, що усі встановлені соціальні виплати «вже визначені для всіх сімей». Сума цих виплат залежить від заробітної платні загиблого, розраховується як 5-річний середній заробіток, який передбачено законодавством. «Соціальні виплати становитимуть 200-400 тис. грн.», - сказав С.ТОЛЧИН. При цьому він додав, що сьогодні «уряд працює над тим, щоб ще додатково по якійсь сумі грошей було виділено кожній сім`ї загиблого».

Як повідомляв УНІАН, 29 липня у Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра скіпового стовбура – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер висотою 68,7 метра було споруджено у 1953 році.

У результаті аварії загинули 11 працівників шахти, ще четверо (3 жінки і 1 чоловік) одержали травми різного ступеня тяжкості.