На шахті ім. Бажанова жодного працівника не буде звільнено чи скорочено - «Макіїввугілля»

У Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова, яку зараз зупинено після аварії, жодного працівника не буде звільнено чи скорочено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора на прес-конференції в Макіївці гендиректор держпідприємства «Макіїввугілля» Станіслав ТОЛЧИН.

Він підтвердив, що на відновлення зруйнованого в результаті аварії баштового копра скіпового стовбура планують витратити 16 місяців, і на весь цей час шахта ім. Бажанова буде зупинена і припинить видобуток вугілля. Проте гендиректор запевнив, що всі більш як 2 тис. осіб, які на момент аварії працювали на даному вугільному підприємстві, будуть працевлаштовані, у тому числі і пенсіонери.

«На шахті ім. Бажанова працюють більш як 2 тис. осіб. Жодного не буде звільнено чи скорочено», - сказав С.ТОЛЧИН. Він пояснив, що частина працівників залишиться на шахті для підтримки гірських виробок, відкачування води, демонтажу однієї з лав, яка вже виробила свій ресурс, для підготовки нової лави до того моменту, коли буде споруджено новий копер, решту переведуть на інші шахти держпідприємства «Макіїввугілля».

«У нас є резерви, є, де розмістити трудящих», - запевнив гендиректор.

Він додав, що до гірників шахти ім. Бажанова «Макіїввугілля» поставляться уважно, і підкреслив, що при переведенні на іншу шахту ніхто з них «не втратить у зарплаті».

С.ТОЛЧИН акцентував, що завжди перебуває у діалозі з гірниками.

«Моє робоче місце - не кабінет. Я знаходжуся в тих самих забоях, на тих самих підприємствах, де працюють люди», - сказав гендиректор, повідомивши, що сам він 4 рази на місяць спускається до забою. «Звичайно, я спускаюся в шахту. Адже я шахтар, а не адміністратор», - зазначив С.ТОЛЧИН.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня у Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра скіпового стовбура - надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер висотою 68,7 метра було споруджено у 1953 році.

В результаті аварії загинули 11 працівників шахти, ще четверо (3 жінки і 1 чоловік) одержали травми різного ступеня тяжкості.