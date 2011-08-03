Концесія українських держшахт дозволить залучити інвестиції у вугільну галузь - експерт

Розвиток вугільної галузі України можливий за рахунок концесії державних шахт, вважає експерт аудиторської компанії Kreston GCG Олександр КУКСІН.

«Концесія сама по собі дуже вигідний для держави інструмент. По суті, при концесії держава передає у тимчасове користування приватному капіталу якийсь національний об'єкт. А після закінчення концесії, держава замість об'єкта, який простоює, отримує ефективно працюючий бізнес», - говорить він.

Наприклад, за словами А.КУКСІНА, при передачі концесіонеру права на експлуатацію вугільного родовища, на виході концедент отримує працюючу шахту. «Головна перевага концесії в тому, що вона, на відміну від оренди, покладає на концесіонера зобов'язання, вигідні для держави», - зазначає він.

Експерт виклав послідовний ланцюжок переваг концесії, яке полягає в тому, що в результаті шахти одержують довгострокові інвестиції в розвиток виробництва, інвестор отримує вугілля і надійного постачальника вугільної продукції, держава отримує концесійні платежі, а також зберігає за собою право власності на вугільні підприємства, які потім зможе приватизувати за вигіднішою ціною. За державою також залишаються всі поліпшення, зроблені інвестором. Регіон отримує зростання зайнятості праці, соціальну стабільність і збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету. Співробітники отримують стабільну заробітну плату і підвищення безпеки праці.

«По даній системі взаємодії держави з приватним капіталом побудована економіка США XIX-XX століття, як відомо, дуже успішна. Таким чином, застосування концесії до розвитку вугільної галузі могло б дати позитивний результат», - вважає А.КУКСІН.

Нагадаємо, навесні 2011 р. (постановою № 443 від 4 квітня) Кабінет міністрів дозволив передачу в концесію цілісних майнових комплексів двох державних вугледобувних підприємств Луганської області - «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрациту».

У липні ц.р. Фонд держмайна визначив оцінювачем ЦВК «Ровенькиантрацита» компанію ТОВ "Юрекс-Консалтинг", а ЦВК «Свердловантрациту» - ТОВ "Консалтингова компанія" Увекон".