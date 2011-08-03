На шахтах Донецької області Держгірпромнагляд за тиждень виявив 15 порушень

11:28, 03 серпня 2011
Енергетика
0

На шахтах Донецької області Держгірпромнагляд за тиждень виявив 15 випадків порушення режиму безпечного ведення гірничих робіт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду України по Донецькій області.

Згідно з повідомленням, у період з 25 по 31 липня інспектори Держгірпромнагляду провели перевірку стану провітрювання шахт, в результаті якої був виявлений один випадок аварійного загазування (на шахті «Родинська» ДП «Красноармійськвугілля) та 9 випадків незабезпеченість виробок розрахунковою витратою повітря - на шахтах «Торецька» (ДП« Дзержинськвугілля»), ім. Леніна (ДП «Артемвугілля»), «Алмазна» (ДП «Добропіллявугілля»), ім. Засядька (м. Донецьк).

Крім того, в результаті перевірок на п'яти шахтах регіону виявлено порушення при експлуатації апаратури аерогазового контролю - на шахтах «Торецька» (ДП «Дзержинськвугілля»), «Полтавська» (ДП «Орджонікідзевугілля»), «Родинська» (ДП «Красноармійськвугілля»), «Алмазна» (ДП «Добропіллявугілля») і в шахтоуправлінні «Покровське».

За допущені порушення вимог нормативних документів на головних інженерів та посадових осіб шахт накладено 66 штрафів на суму 5967 грн.

Перевірки тривають.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter