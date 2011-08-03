На шахтах Донецької області Держгірпромнагляд за тиждень виявив 15 порушень

На шахтах Донецької області Держгірпромнагляд за тиждень виявив 15 випадків порушення режиму безпечного ведення гірничих робіт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду України по Донецькій області.

Згідно з повідомленням, у період з 25 по 31 липня інспектори Держгірпромнагляду провели перевірку стану провітрювання шахт, в результаті якої був виявлений один випадок аварійного загазування (на шахті «Родинська» ДП «Красноармійськвугілля) та 9 випадків незабезпеченість виробок розрахунковою витратою повітря - на шахтах «Торецька» (ДП« Дзержинськвугілля»), ім. Леніна (ДП «Артемвугілля»), «Алмазна» (ДП «Добропіллявугілля»), ім. Засядька (м. Донецьк).

Крім того, в результаті перевірок на п'яти шахтах регіону виявлено порушення при експлуатації апаратури аерогазового контролю - на шахтах «Торецька» (ДП «Дзержинськвугілля»), «Полтавська» (ДП «Орджонікідзевугілля»), «Родинська» (ДП «Красноармійськвугілля»), «Алмазна» (ДП «Добропіллявугілля») і в шахтоуправлінні «Покровське».

За допущені порушення вимог нормативних документів на головних інженерів та посадових осіб шахт накладено 66 штрафів на суму 5967 грн.

Перевірки тривають.