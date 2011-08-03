В Україні необхідно створити єдиний центр гірської безпеки - ініціатива прем'єра

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає необхідним для зниження небезпеки роботи на шахтах створити єдиний центр гірської безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Довіряти системам безпеки на шахтах далі не можна, тому що шахти у нас різної форми власності... Необхідно створювати єдиний центр гірської безпеки і встановлювати на шахтах незалежні телекомунікаційні системи контролю та спостереження», - сказав М.АЗАРОВ. Він підкреслив, що це робота складна і дорога, однак її необхідно провести.

Прем'єр вважає за необхідне підвищити вимоги технічної безпеки при роботі на шахтах та рівень відповідальності за їх дотримання.

Також він зазначив, що потрібно виділити необхідні кошти на технічне переобладнання гірничорятувальних служб та вдосконалити їх організацію, а також у великих центрах побудувати сучасні лікарні з необхідним рівнем надання допомоги у разі аварії на шахтах.

«Коли трагедія викликана стихією, залишається стиснути зуби і молитися. Але у нас з разу в раз до стихії додається безвідповідальність, нехтування безпекою, технічна безграмотність... Потрібно покласти кінець рукотворним катастрофам. Вугілля для нас - стратегічне питання, але не за всяку ціну», - сказав М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що уряд через тиждень розгляне питання безпеки праці на шахтах.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня стався вибух на шахті "Суходольська-Східна", внаслідок якого 26 гірників загинули, 2 постраждали.

У той же день в Макіївці на шахті ім.Бажанова обвалився баштовий копер, загинули 11 шахтарів і 4 - постраждали.

26 липня в м. Родинське Красноармійського району Донецької області на шахті «Родинська» (ДП «Красноармійськвугілля»), на горизонті 520 м, сталося обвалення порід покрівлі. В результаті аварії три гірники загинули, а ще двоє госпіталізовані з важкими травмами.