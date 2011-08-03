«Макіїввугілля», незважаючи на зупинку шахти Бажанова, вийде на колишній обсяг – гендиректор

Держпідприємство «Макіїввугілля», незважаючи на зупинку через аварію шахти ім. Бажанова, вже за 3-4 місяці вийде на колишній обсяг вуглевидобування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора на прес-конференції генеральний директор ДП «Макіїввугілля» Станіслав ТОЛЧІН.

За його словами, «Макіїввугілля» останню п`ятирічку працює ритмічно, і видобуває за добу близько 10 тис. тонн вугілля». І зараз, після того, як зупинена для відновлення і будівництва нового копра скипового ствола шахта ім. Бажанова, в держпідприємстві всі технічні служби працюють над програмою мінімізації втрат загального видобутку. Гендиректор запевнив, що колишнього добового рівня вуглевидобування ДП «Макіїввугілля» досягне вже у листопаді. «Я можу з твердою упевненістю доповісти, що, максимум, у листопаді місяці, тобто, протягом 3-4 місяців, і об`єднання працюватиме на колишньому рівні вуглевидобування. Тобто приблизно близько 10 тис. тонн за добу», - сказав С.ТОЛЧІН, уточнивши, що таких показників планується досягти, не чекаючи введення в експлуатацію копра і відновлення роботи шахти ім. Бажанова.

Він підкреслив, що для досягнення цих виробничих показників на інших шахтах «Макіїввугілля» не буде збільшене навантаження, а будуть введені в експлуатацію нові лави.

«Природно, по ходу ліквідації аварії нам вже потрібно було думати, як жити далі. Тому на сьогодні вже є план, як відновлювати це вуглевидобування», - сказав гендиректор.

За його словами, попередньо вирішено підготувати нову лаву на шахті «Бутовська», яка вже перебуває у стадії завершення. Запуск цієї лави, яка працюватиме з потужністю 1,5 тис. тонн вугілля на добу, значно компенсує простій шахти ім. Бажанова, добовий обсяг вуглевидобування на якій становив 2,3 тис. тонн.

Крім того, за рахунок переведення частини гірників шахти ім. Бажанова на шахту «Чайкіне» там також збільшиться обсяг вуглевидобування.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня у Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра скипового ствола - надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копр заввишки 68,7 метра був збудований ще у 1953 році.

У результаті аварії загинули 11 працівників шахти, ще четверо (3 жінки і 1 чоловік) одержали травми різного ступеня тяжкості.

Довідка УНІАН. До складу ДП «Макіїввугілля» входять шахтоуправління і шахти: Шахта ім. В.М. Бажанова, Шахта "Калиновська-Східна", Шахта "Холодна Балка", Шахта ім. В.І. Леніна, Шахта "Чайкіне", Шахта "Бутовська", Шахта ім. C.М. Кирова, Шахта "Ясиновська-Глибока" і Шахта "Північна", а також Шахтоуправління ім. Леніна і шахтоуправління «Ясиновське-Глибоке».

Шахти Державного підприємства «Макіїввугілля» у 2010 році виконали на 105,5% річний виробничий план видобутку вугілля і підняли на-гора 3 млн. 324,032 тис. тонн вугілля, що на 174,032 тис. тонн, або на 5,5%, більше від планового показника.