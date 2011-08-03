«Донецьксталь» перерахував 1,1 млн. грн. допомоги сім'ям загиблих гірників шахти Бажанова
ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» перерахував 1,1 млн. грн. сім`ям гірників, які загинули у результаті аварії, що сталася 29 липня 2011 року на шахті ім. Бажанова (ДП «Макіїввугілля).
Про це повідомили УНІАН у прес-службі метпідприємства.
У повідомленні наголошується, що рішення про надання допомоги сім`ям загиблих шахтарів (по 100 тис. грн. кожній) ухвалили трудові колективи усіх підприємств, що входять до складу компанії «Донецьксталь».
Також на лікування чотирьох гірників, потерпілих у результаті аварії, буде перераховано 80 тис. грн. (по 20 тис. грн. кожному).
Окрім того, у прес-службі повідомили, що фахівці компанії «Донецькшахтопроходка», що входить до групи «Донецьксталь», зараз надають фахівцям шахти ім. Бажанова технічну допомогу з відновлення зруйнованого копра і будівництва нового підйомного комплексу.
Як повідомляв УНІАН, 29 липня у Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра скіпового стовбуру - надшахтного споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.
Баштовий копер висотою 68,7 метра було споруджено у 1953 році.
У результаті аварії загинули 11 працівників шахти, ще четверо (3 жінки і 1 чоловік) одержали травми різного ступеня тяжкості.