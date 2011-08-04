Кількість загиблих на шахті «Суходольська-Східна» зросла до 27 осіб

Кількість загиблих на шахті «Суходольська-Східна» в Луганській області зросла до 27 чоловік.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі ПАТ «Краснодонвугілля».

За їх даними, вчора помер гірник, який перебував у реанімаційному відділенні Луганської обласної клінічної лікарні у важкому стані.

У прес-службі також повідомили, що на шахті закінчуються аварійні роботи. Фахівці дісталися до аварійної ділянки і займаються встановленням причин трагедії. Найближчим часом виробку, де стався вибух, буде закрито.

Державна комісія повинна оприлюднити висновки про причини вибуху впродовж 10 робочих днів, якщо не вважатиме за необхідне продовжити цей термін.

Як повідомляв УНІАН, вибух на шахті «Суходольська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» стався 29 липня о 01.57 на горизонті 915 метрів.