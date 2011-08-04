Спалах метану на шахті "Краснокутська». Постраждали 26 гірників
13:41, 04 серпня 2011Енергетика
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Сьогодні об 11.40 в м. Красний Луч Луганської області на шахті "Краснокутська" (ДП "Донбас Антрацит") стався спалах метану.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.
За їхніми даними, спалах метану стався на горизонті 110-120 метрів під час включення лебідки для демонтажу лави пласта.
В той момент в шахті знаходилися 224 гірники, на аварійній ділянці - 37.
За попередньою інформацією, постраждали 26 гірників. З них 5 - отримали опіки середнього ступеня тяжкості. Ще 21 - незначні.
На місці працюють 3 відділення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Роботи на шахті не припинялися.
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