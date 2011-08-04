Спалах метану на шахті "Краснокутська». Постраждали 26 гірників

Сьогодні об 11.40 в м. Красний Луч Луганської області на шахті "Краснокутська" (ДП "Донбас Антрацит") стався спалах метану.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

За їхніми даними, спалах метану стався на горизонті 110-120 метрів під час включення лебідки для демонтажу лави пласта.

В той момент в шахті знаходилися 224 гірники, на аварійній ділянці - 37.

За попередньою інформацією, постраждали 26 гірників. З них 5 - отримали опіки середнього ступеня тяжкості. Ще 21 - незначні.

На місці працюють 3 відділення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Роботи на шахті не припинялися.