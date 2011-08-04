НКРЕ збільшила встановлену потужність «Вітроенергопрому» до 25,53 МВт

Національна комісія регулювання електроенергетики збільшила ліцензійну встановлену потужність ТОВ «Вітроенергопром» (експлуатує Новоазовську ВЕС) з 23,73 до 25,53 МВт.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні у четвер, 4 серпня.

Встановлена ​​потужність ВЕС скоригована в зв'язку з введенням в експлуатацію після реконструкції трьох вітрогенераторів марки Т600-48.

В даний час на Новоазовської ВЕС експлуатується 210 вітрогенераторів, з яких 204 встановленою потужністю 107,5 кВт і 6 вітрогенераторів потужністю 600 кВт.

Новоазовська ВЕС з 2004 року знаходиться в концесії ТОВ «Вітроенергопром». Станція передана в концесію Донецької облдержадміністрації до 2054 року.