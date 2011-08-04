НКРЕ не планує перегляду тарифів на газ для населення до кінця року

Національна комісія регулювання електроенергетики не планує перегляду тарифів на газ для населення теплокомуненерго до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова комісії Сергій ТІТЕНКО.

«Не плануємо», - сказав він.

Між тим, голова комісії зазначив, що за підсумками третього кварталу регулятор перегляне граничні ціни на газ для промислових споживачів і бюджетних організацій з урахуванням прогнозної вартості імпортованого газу в четвертому кварталі.

Довідка УНІАН. НКРЕ зберегла серпневі ціни на природний газ для промислових і прирівняних до них споживачів, а також для бюджетних організацій на липневому рівні - до 3023,5 тис. грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і постачання).

Ціни були переглянуті виходячи з прогнозної вартості імпортного газу для України в третьому кварталі на рівні 355-357 дол. за тис. куб. м.