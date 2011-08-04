За фактом вибуху на шахті «Краснокутська» порушено кримінальну справу

Прокурор Луганської області порушив кримінальну справу за фактом вибуху повітряно-метанової суміші, що стався на шахті «Краснокутська» (ДП «Донбасантрацит»).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Кримінальну справу порушено за ч.1 ст. 273 («Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або в вибухонебезпечних цехах»), уточнили в прес-службі.

Проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 серпня, об 11.40 у м. Красний Луч Луганської області на шахті "Краснокутська" стався спалах метану.

За даними МНС, аварія трапилася на горизонті 155 метрів під час демонтажу лави пласту, при включенні лебідки.

За попередньою інформацією, постраждали 26 гірників. З них 5 госпіталізовано в реанімацію лікарні шахти "Ізвестія" і 21 гірника в стані середнього ступеню тяжкості направлено до лікарні шахти "Княгиненська".

Всього на момент аварії у шахті перебували 224 особи, на аварійній ділянці – 37 гірників.

Роботи на шахті не призупинялись.