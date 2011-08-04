«Нафтогаз України» вибрав ЗАТ "УСАН" для оцінки своїх акцій і ОВДП

НАК «Нафтогаз України» вибрала ЗАТ «Українсько-Сибірське агентство нерухомості» (УСАН, місто Харків) для надання послуг з управління портфелями цінних паперів (послуги з визначення експертної вартості (оцінки) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) й експертної вартості (оцінки) акцій компанії).

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дата акцепту – 2 серпня 2011 року. Кінцевий термін укладення договору між сторонами - 1 вересня ц.р.

Запропонована УСАН вартість послуг – 96 тис. грн. (з ПДВ), оцінка має бути проведена до кінця 2011 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ЗАТ «Українсько-Сибірське агентство нерухомості» відоме тим, що в березні 2006 року Фонд держмайна України (ФДМУ) відібрав цю компанію для інвентаризації майна, використовуваного Чорноморським флотом Російської Федерації.