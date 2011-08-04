Огризко: є правові підстави для денонсації газових угод 2009 року

Колишній міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО заявляє про наявність правових підстав для денонсації газових угод з Росією 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ОГРИЗКО заявив журналістам після свого допиту у судовому засіданні з розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«Міжнародне право передбачає як укладання договорів, та і їх денонсацію. Не може бути угода такою, яка не може бути денонсована. Якщо, тим більше, довести, що ця угода укладалася під тиском, то згідно з міжнародним правом, я маю на увазі Віденську конвенцію про право міжнародних договорів, така угода є нечинною із самого моменту її підписання», - сказав В.ОГРИЗКО.

За його словами, для підтвердження факту тиску при підписанні газових угод необхідно провести відповідну міжнародну правову експертизу. «Провести роботу з тими, хто брав участь у цих переговорах, відповідним чином оформити документи і діяти, як мусить діяти країна згідно з Віденською конвенцією», - додав він.

Водночас екс-міністр уникнув прямої відповіді на запитання, під чиїм тиском були укладені газові угоди у 2009 році. «Якщо дві сторони, то, мабуть, одна тисне на іншу. Одна сторона Україна, друга – Росія. То питання в задачі? Думаю, зрозуміло само собою», - пояснив він.

За словами В.ОГРИЗКА, таким же чином мають бути денонсовані і Харківські угоди, підписані в 2010 році. «Це, власне, складові одного і того самого ланцюга», - переконаний В.ОГРИЗКО.