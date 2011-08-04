«Дніпроенерго» залучило у ПУМБ 50 млн. грн.

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Дніпроенерго» (Запоріжжя) залучила у ПАТ «Перший український міжнародний банк» поновлювану кредитну лінію у розмірі 50 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні енергокомпанії про підсумки відповідних відкритих торгів, оприлюдненому на порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, лінія залучена на один рік за 15% річних.

Відповідний договір сторони підписали 28 липня.

Довідка УНІАН. «Дніпроенерго» завершило 2010 рік з прибутком 189,179 млн. грн., тоді як чистий збиток компанії в 2009 році склав 236,049 млн. грн. До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України). Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВт.

41,65% енергокомпанії належить входить до СКМ кіпрської DTEK Holdings Limited.

ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, Київ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» - 89,87% акцій. Банк контролює український бізнесмен Рінат АХМЕТОВ.