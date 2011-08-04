Кабмін відмінив обов'язкове узгодження норм витрати енергоресурсів для промпідприємств

Кабінет Міністрів України відмінив обов`язкове узгодження промисловими підприємствами норм витрати паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на рівні Державного агентства з енергоефективності й енергозбереження України.

Як повідомили УНІАН у відомстві, відповідну постанову, якою внесено зміни в Порядок нормування питомих витрат ПЕР, ухвалено на засіданні Кабміну в середу, 3 серпня.

Згідно з повідомленням, вказаною постановою також затверджується порядок кваліфікації когенераційних установок - вона здійснюватиметься Держенергоефективності без попередньої експертизи когенераційної установки, яка раніше проводилася експертними установами.