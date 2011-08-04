Greencubator до кінця року проведе два форуми з відновлюваної енергетики та енергоефективності

Українська мережа енергетичних інновацій Greencubator до кінця 2011 року організує проведення двох EnergyCamp - форумів з відновлюваної енергетики, енергоефективності та сталого розвитку, які проводять на відкритому повітрі у форматі "без краваток".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив координатор мережі Роман ЗІНЧЕНКО на прес-конференції в Києві 3 серпня.

Черговий EnergyCamp пройде 27-28 серпня на вже традиційному майданчику біля села Осещина (Вишгородський район Київської обл.), Ще один - 15-18 вересня в рамках фестивалю "Джаз Коктебель 2011".

Перший подібний захід цього року відбувся в липні в рамках фестивалю "Трипільське коло".

"Наше завдання - не тільки надати можливість вільного спілкування і розкутих дискусій для фахівців, а й продемонструвати реальну користь відновлюваної енергетики та енергозбереження простим українцям", - зазначив Р.ЗІНЧЕНКО.

Він також повідомив, що Greencubator спільно з партнером форумів - австрійською ActivSolar підбив підсумки конкурсу на краще знання сонячної енергетики, який проводився в рамках останнього EnergyCamp.

Переможець конкурсу в якості призу прямо на прес-конференції отримав від представника ActivSolar сертифікат, що дає можливість відвідати першу і одну з найбільших в СНД сонячну електростанцію, побудовану ActivSolar в Криму біля села Джерельне (Сімферопольський район).

Greencubator за останні два роки організував проведення семи EnergyCamp. Особливістю проведення цих заходів є те, що їх енергозабезпечення здійснюється виключно за рахунок відновлюваних джерел енергії.