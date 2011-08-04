Виробництво електроенергії з відновлювальних джерел в Україні зросло на 15,7%

Підприємства, що реалізують електроенергію за "зеленим" тарифом, в січні-червні 2011 року збільшили виробництво електроенергії з поновлюваних джерел на 15,7%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, - до 274,343 млн. кВт-год.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ) Віталій ДАВІЙ на прес-конференції в Києві у четвер, 4 серпня.

Він уточнив, що вироблення електроенергії малими гідроелектростанціями за звітний період досягло 191,961 млн. кВт/год, вітровими електростанціями - 29,839 млн. кВт/год, електростанціями, що працюють на біомасі, - 3,484 млн. кВт/год, сонячними електростанціями - 3,335 млн. кВт/год.

"Сьогодні ми можемо сміливо заявити, що галузь динамічно розвивається, вона отримує інвестиції. Очікується, що друге півріччя 2011 року стане яскравим, динамічним, активним і буде повністю відповідати законам ринкової економіки", - зазначив В.ДАВІЙ.

Головними подіями січня-червня цього року президент АПЕУ назвав завершення будівництва австрійської Activ Solar першої черги сонячної електростанції встановленою потужністю 20 МВт поблизу села Охотникове (АР Крим) і введення в експлуатацію першої черги вітропарку "Новоазовський" (Донецька обл.) встановленою потужністю 25 МВт.

Кількість компаній, які виробляють електроенергію з відновлювальних джерел і реалізують її за "зеленим" тарифами, протягом першого півріччя 2011 року, за даними Національної комісії регулювання електроенергетики, зросла з 36 до 46, а кількість експлуатованих ними електростанцій - з 70 до 83.