Ющенко надасть свідчення у справі Тимошенко після повернення з відпустки

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО надасть свідчення у кримінальній справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо підписання газових контрактів з Росією у 2009 року після повернення з відпустки.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННІКОВА.

Вона зазначила, що 28 липня на адресу В.ЮЩЕНКА надійшло повідомлення про необхідність прибути до Печерського районного суду Києва і дати свідчення у справі проти Ю.ТИМОШЕНКО. Але у зв’язку з тим, що екс-президент перебуває у плановій відпустці за межами України, він не зміг цього зробити. Відповідне клопотання 29 липня надіслав на ім’я судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА адвокат В.ЮЩЕНКА, сказала прес-секретар екс-президента.

“Віктор Андрійович знаходиться у відпустці, як і кожна людина він має право на це. Як тільки В.ЮЩЕНКО повернеться до України, він зможе прийти до суду і надати свідчення. В.ЮЩЕНКО жодним чином не планує ухилятися від дачі свідчень у кримінальній справі, порушеній відносно Ю.ТИМОШЕНКО і готовий співпрацювати”, - сказала І.ВАННІКОВА.

Вона наголосила, що, орієнтовно, В.ЮЩЕНКО повернеться в Україну після 15 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня 2011 року суддя Р.КІРЄЄВ постановив звернутися до Генеральної прокуратури України щодо встановлення місця проживання колишніх Президента України Віктора ЮЩЕНКА, міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, радника глави держави Богдана СОКОЛОВСЬКОГО та першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра ШЛАПАКА для виклику їх на допит як свідків у кримінальній справі проти екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО щодо підписання газових контрактів з Росією у 2009 року.

Раніше, коли Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокат подавали клопотання про встановлення місць проживання В.ЮЩЕНКА, В.ПИНЗЕНИКА, Б.СОКОЛОВСЬКОГО та О.ШЛАПАКА, Р.КІРЄЄВ зазначив, що суд неодноразово направляв повістки про виклик цим особам, але вони не з’являються до суду.