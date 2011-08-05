Азаров заявив у суді: газові угоди 2009 року - «зрадницькі»

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає газові угоди 2009 року «зрадницькими по відношенню до людей і країни».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час дачі свідчень на судовому засіданні з розгляду кримінальної справи, порушеної проти екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«Збитки зазнала не тільки економіка і промисловість, а й люди, по яким вдарило підвищення цін на газ. Я розглядаю цю угоду як зрадницьку по відношенню і до людей, і до країни», - сказав М. АЗАРОВ.

Глава уряду повідомив суду, що отримав всі документи, що стосуються підписання угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» відразу після того, як приступив до посади прем'єр-міністра. За його словами, він намагався знайти аргументи для перегляду газових угод 2009 року.

М.АЗАРОВ також повідомив, що після вивчення газових угод 2009 року українська сторона домовилася з Росією про те, що будуть знайдені механізми їх перегляду. «Угоди були підписані на таких умовах, які зробили практично неможливим односторонній вихід України, вони передбачали дуже жорсткі санкції... Я не міг уявити, що такі жорсткі умови могли бути санкціоновані урядом України», - заявив він.

Прем'єр-міністр України також вважає, що газові угоди 2009 року змусили Україну погодитися на підписання в 2010 році «харківських угод», які надали Україні знижку в ціні на природний газ для України і стали «тимчасовим перепочинком» у подальшому проведенні переговорів щодо перегляду газових угод 2009 року.