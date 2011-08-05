Бойко усунув від виконання обов'язків директора шахти «Краснокутська»

Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО відсторонив від виконання обов'язків директора шахти «Краснокутська» до прийняття рішення комісією, яка розслідує причини аварії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, також з роботи звільнено заступника головного інженера шахти з техніки безпеки.

Як повідомляє прес-служба Міненерговугілля, за попередніми даними, аварія на шахті «Краснокутська» сталася через «неправильне інженерне рішення, яке призвело до нестабільності системи вентиляції, а також через низьку трудову дисципліну на шахті».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією МНС України помер один з гірників, що постраждали в результаті спалаху метану на шахті «Краснокутська» в Луганській області.

Всього в результаті аварії постраждали 23 гірники. За останніми даними, четверо з них були у важкому стані, 19 - у стані середньої тяжкості.

Довідка УНІАН. Спалах метану на шахті «Краснокутська» в місті Красний Луч Луганської області трапилася 4 серпня в 11.40.

За даними МНС, аварія сталася на горизонті 155 метрів під час демонтажу лави пласта, при включенні лебідки.

Всього на момент аварії в шахті перебували 224 людини, на аварійній ділянці - 37.

Роботи на шахті не припинялися.

За фактом події порушено кримінальну справу.