Вибух метану на шахті «Краснокутська» міг статися внаслідок куріння - експерти

Фахівці не виключають, що вчорашній вибух метану на шахті «Краснокутська» в Луганській області міг статися в результаті куріння гірників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник Державної служби гірського нагляду та промислової безпеки України Віктор ШАЙТАН заявив сьогодні на брифінгу в МНС.

Він нагадав, що 4 серпня на шахті «Краснокутська» держпідприємства «Донбасантрацит», стався спалах метану, в результаті якої постраждали 23 гірники.

Відповідаючи на питання, чи є на сьогоднішній день попередній висновок про причини цієї аварії, В.ШАЙТАН сказав, що Держгірпромнагляд створив спеціальну комісію з розслідування причин вибуху, представники якої на даний момент обстежують місце НП.

В.ШАЙТАН зазначив, що під час обстеження в шахті були знайдені кілька пачок сигарет.

Він додав, що вірогідною причиною вибуху газу могло стати куріння в шахті.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 серпня, в результаті вибуху метану на шахті «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит» постраждали 23 гірники. Один з гірників помер учора в лікарні Красного Луча.

За даними МНС, аварія сталася на горизонті 155 метрів під час демонтажу лави пласта, при включенні лебідки.

Всього на момент аварії в шахті перебували 224 людини, на аварійній ділянці - 37.

За фактом події порушено кримінальну справу.