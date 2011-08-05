Тимошенко хотіла за будь-яку ціну виграти президентські вибори - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що екс-прем'єр Юлія ТИМОШЕНКО хотіла за всяку ціну виграти президентські вибори 2010 року і саме тому в січні 2009 року підписала газові контракти з РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час допиту в Печерському райсуді Києва, який розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні повноважень при укладенні газових контрактів з Росією.

«Я думаю, що головною метою Ю.ТИМОШЕНКО була перемога на президентських виборах. Тому вона за всяку ціну намагалася перемогти», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами глави уряду, він неодноразово питав у прем'єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА, чому Ю.ТИМОШЕНКО підписала відповідні угоди. В.ПУТІН відповів, що це питання доцільно ставити українській стороні, стверджує М.АЗАРОВ.

За словами М.АЗАРОВА, якщо не вдасться скасувати газові контракти від 2009 року, то вони будуть визначати ціну на російський газ на наступні 10 років. Зокрема, за його словами, ціна на газ без урахування знижки, передбаченої «харківськими угодами», у першому кварталі 2011 року становила б 363 дол. за тисячу кубометрів, у другому - 396, у третьому - 448, у четвертому - 488.

«Скажіть, будь ласка, де в Європі зараз такі ціни на газ», - запитав прем'єр-міністр.