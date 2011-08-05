Будівельні конструкції енергоблоків Х3/Х4 можуть експлуатуватися ще 75 років - експерт

Існуючі будівельні конструкції недобудованих енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС можуть експлуатуватися ще протягом 100 років.

Відповідні обгрунтування безпеки містяться в техніко-економічному обгрунтуванні добудови блоків, розробленому фахівцями ПАТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» (КІЕП), повідомив УНІАН заступник головного інженера КІЕП Віктор ШЕНДЕРОВИЧ.

За його словами, при внесенні цієї оцінки в ТЕО фахівці КІЕП грунтувалися на результатах обстеження існуючих конструкцій, що проводилося співробітниками інституту в 2006-2009 рр..

В.ШЕНДЕРОВИЧ пояснив, що в кінці 1970-х років 3-й і 4-й енергоблоки проектувалися для експлуатації протягом 30 років, відповідно, з урахуванням терміну виведення з експлуатації будівельні конструкції повинні були простояти щонайменше 45 років. Між тим, «Енеергоатом» вже має досвід продовження терміну роботи блоків Рівненської АЕС на 20 років. Тому за результатами обстеження та оцінки технічного стану конструкцій експерти зробили висновки про можливість їх безпечної експлуатації протягом 75 років.

«Відразу ж поясню, що, визначаючи його, ми виходили з наступного: планований термін експлуатації енергоблоку - 50 років, «вік» зведених конструкцій - 20 років, до введення блоків в експлуатацію пройде ще 5 років. Скажу більше: в складі техніко-економічного обгрунтування спорудження 3-го і 4-го блоків ХАЕС зроблена додаткова оцінка, яка показує, що подібні будівельні конструкції можуть експлуатуватися протягом 100 років», - пояснив експерт.

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було призупинено в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. На сьогодні будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75%, №4 - 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

Україна планує завершити будівництво Х3/Х4 до 2017 року. Підрядником будівництва блоків визначена російська компанія «Атомстройекспорт».

9 червня 2010 Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва та введення в експлуатацію блоків, у тому числі для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україну. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт».

Повністю коментарі експертів щодо питання надійності існуючих конструкцій Х3/Х4 читайте в матеріалі на сайті «УНІАН-ПЕК»: «Залізобетонна впевненість. Чи гарантують будконструкції 100 років роботи АЕС?» нttp://energy.unian.net/rus/detail/845