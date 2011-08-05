Кабмін розглядає можливість розірвання газового контракту через суд - Азаров
13:41, 05 серпня 2011Енергетика
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Прем'єр-міністр Україна Микола АЗАРОВ не виключає можливості розірвання газових угод 2009 року через суд.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, під час дачі показань у судовому засіданні з розгляду кримінальної справи екс-прем'єра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.
«Уряд розглядає можливість розірвання цього контракту через суд, але таке рішення ще не прийнято», - сказав М.АЗАРОВ. За його словами, таке рішення є дуже відповідальним і перш ніж звертатися до суду, потрібно бути впевненим у результаті.
«Ми все ж сподіваємося шляхом переговорів досягти зниження ціни», - заявив М. АЗАРОВ.
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