За тиждень роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися в середньому на 0,3%

З 29 липня до 5 серпня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,2–0,6% (у середньому на 0,3%).

Про це УНІАН повідомили у Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 29 липня до 5 серпня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 0,6% - з 9,44 грн./літр до 9,50 грн./літр; на бензин А-92 – збільшилися на 0,2% - з 9,93 грн./літр до 9,95 грн./літр; на бензин А-95 – збільшилися на 0,2% - з 10,24 грн./літр до 10,26 грн./літр; на дизельне пальне – збільшилися на 0,3% - з 9,70 грн./літр до 9,73 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.