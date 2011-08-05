«Нафтогаз» повністю розрахувався з «Газпромом» за імпортований у липні газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за імпортований у липні 2011 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, «Нафтогаз України» перерахував ВАТ «Газпром» близько 477 млн. дол. США за імпортований у липні природний газ.

Ціна природного газу для "Нафтогазу України" у третьому кварталі 2011 року становить близько 355 дол. за 1 тис. куб. м.

Компанія також нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яка була укладена між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» щомісячно своєчасно і в повному обсязі виконує свої зобов`язання перед ВАТ «Газпром» з оплати імпортованого природного газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше за 7 число місяця, наступного за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.