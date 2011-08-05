Прогноз Азарова: дефіцит бюджету «Нафтогазу» в 2011 році становитиме 11 млрд. грн.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що дефіцит бюджету НАК «Нафтогаз України» за підсумками 2011 року становитиме 11 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз він зробив сьогодні під час надання показань у Печерському районному суді м. Києва під час розгляду кримінальної справи екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«І у 2009 році, і у 2010 році, і зараз касовий розрив «Нафтогазу» - значний. Він, безумовно, скорочується і, я думаю, ми орієнтуємося, розраховуємо, що вийдемо приблизно на 11 млрд. за рік», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду відзначив, що такий рівень дефіциту коштів напряму пов`язаний з рішенням Стокгольмського арбітражу про компенсацію компанії «РосУкрЕнерго» втрат і природного газу, вилученого у 2009 році урядом Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2011 рік з дефіцитом 8,5 млрд. грн.

У 2010 році дефіцит НАК «Нафтогаз України» становив 60 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.