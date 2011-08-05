Тимошенко взяли під варту

Суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив постанову про зміну стосовно колишнього прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення Р.КІРЄЄВ ухвалив протягом години, на яку було оголошено перерву у судовому засіданні.

«Враховуючи, що Ю.ТИМОШЕНКО звинувачується у вчиненні тяжкого злочину, який передбачає покарання понад сім років, вона може ухилитися від судового розгляду та інших процесуальних дій… Змінити міру запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Р.КІРЄЄВ, мотивуючи своє рішення, зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО систематично порушує порядок судового засідання, постійно висловлює зневагу до суду та учасників процесу, не виконує розпорядження головуючого у справі та відмовилася назвати адресу свого проживання.

Крім того, за словами Р.КІРЄЄВА, Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася сьогодні надати пояснення причин, через які не з’явилася до суду о 9 год. ранку.

Ю.ТИМОШЕНКО вивели з зали Печерського районного суду Києва співробітники судової міліції «Грифон» та спецпідрозділу «Беркут».

Як передає кореспондент УНІАН, всім іншим присутнім не дають вийти з зали суду. Працівники судової міліції «Грифон» стоять в декілька рядів і не дають нікому зрушити з місця.

Ю.ТИМОШЕНКО під час арешту попросила не вдягати їй наручники до того моменту, поки вона не вийде з зали.

Ю.ТИМОШЕНКО передала особисті речі народному депутату України Сергію ВЛАСЕНКУ, який намагався до виведення з зали наблизитися до неї, але бійці підрозділу «Беркут» перешкодили йому.

У дверях виникла сутичка між народними депутатами і співробітниками «Грифону».