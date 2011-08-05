Україна за 7 місяців збільшила видобуток вугілля на 9,8%

Вугледобувні підприємства України, за оперативними даними, в січні-липні 2011 року збільшили видобуток рядового вугілля на 9,79%, або 4,365 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 47,506 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, видобуток коксівного вугілля за сім місяців ц.р. скоротився на 0,4%, або 58 тис. тонн – до 14,797 млн. тонн, енергетичного – зріс на 15,1%, або 4,297 млн. тонн – до 32,709 млн. тонн.

Підприємства Міненерговугілля в січні-липні ц.р. видобули 22,432 млн. тонн рядового вугілля, що на 2,7%, або 588 тис. тонн, менше, ніж у січні-липні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в 2010 році збільшили видобуток вугілля на 4%, або 2,863 млн. тонн, порівняно з 2009 роком – до 75,166 млн. тонн.

У 2009 році Україна скоротила видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тонн, порівняно з 2008 роком – до 72,219 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У віданні Міненерговугілля перебуває 20 вугледобувних об`єднань і 5 самостійних шахт.