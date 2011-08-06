Тимошенко заарештували, бо вона задавала Азарову питання про «РосУкрЕнерго» - Турчинов

Екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО заарештували через те, що вона ставила питання щодо причетності вищих ешелонів влади до корупції у газовій сфері, зокрема, діяльності посередника «РосУкрЕнерго».

По це заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ увечері 5 серпня в ефірі «5 каналу».

Як повідомляє офіційний сайт БЮТ, за його словами, саме ці питання не сподобалися ні прокуратурі, ні судді, «і Юлії ТИМОШЕНКО взагалі заборонили задавати питання».

«Але це її право задавати питання під час допиту свідка», - додав О.ТУРЧИНОВ.

Він підкреслив, що суддя Родіон КІРЄЄВ неправомірно заборонив Ю.ТИМОШЕНКО ставити питання, зазначивши, що саме корупція у вищих ешелонах влади стала причиною газової кризи 2009 року.

«Ю.ТИМОШЕНКО задавала питання, на які Микола АЗАРОВ не міг відповісти», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

«Коли ж прокуратура подавала клопотання про зміну запобіжного заходу, вони наголосили, що основною причиною того є неповага Ю.ТИМОШЕНКО до учасників процесу – мався на увазі саме М.АЗАРОВ», - наголосив він.

«Коли за таких підстав кидати за грати – то вже потрібно кидати всю країну, тому що, мені здається, більшість українців цю владу вже не можуть поважати», - резюмував О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, у справі про газові контракти в Печерському райсуді Києва допитували як свідка прем’єр-міністра України М.АЗАРОВА. Ю.ТИМОШЕНКО полемізувала з главою уряду щодо появи на газовому ринку України компанії «РосУкрЕнерго». Ю.ТИМОШЕНКО так і не вдалося отримати жодної чіткої відповіді від М.АЗАРОВА щодо діяльності на газовому ринку України компанії «РосУкрЕнерго».

Після цього на вимогу прокуратури головуючий у судовому процесі з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського районного суду міста Києва Р.КІРЄЄВ задовольнив клопотання про зміну для екс-прем`єра міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту. "Через системні порушення, перешкоди у встановленні істини, порушення порядку у розгляду справи суд постановив змінити міру запобіжного заходу на взяття під варту", - зачитав Р.КІРЄЄВ рішення суду.