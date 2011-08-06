У Франції висловлюють стурбованість арештом Тимошенко

Франція глибоко стурбована арештом екс-прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у спеціальній заяві Міністерства закордонних справ Франції, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Франція глибоко стурбована арештом ТИМОШЕНКО. У нас викликають сумніви мотиви цього судового процесу», - йдеться у документі.

«Зокрема, нам здається, що не було забезпечено право на захист», - зазначають у МЗС Франції.

«Як ми неодноразово наголошували, повага до верховенства права є ключовим елементом побудови партнерства між Францією, Європейським Союзом та Україною», - наголошується у заяві.

У МЗС підкреслюють, що Франція та її європейські партнери продовжуватимуть уважно стежити за ситуацією з Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, 5 серпня головуючий у справі Ю.ТИМОШЕНКО суддя Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання про взяття екс-прем`єра під варту.

Суддя мотивував своє рішення тим, що Ю.ТИМОШЕНКО «перешкоджає встановленню істини, системно порушує порядок судового засідання, не виконує розпорядження головуючого, свідомо затягує процес, висловлює неповагу до суду».