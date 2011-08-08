Рішення S&P про рейтинг США обвалило ціни на нафту

На світових торгах у понеділок, 8 серпня, ціни на нафту знижуються в межах 2,6-3,2% після заяви агентства Standard & Poor `s (S&P) про перше в історії зниження довгострокового кредитного рейтингу США з максимального рівня "ААА" до "АА+" з "негативним" прогнозом. Експерти не виключають, що ця подія призведе до переоцінки ризиків в усьому світі і до зниження рейтингу інших країн.

Нагадаємо, США є найбільшим споживачем енергоресурсів в світі.

Так, вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 2,850 долара, або на 3,28%, до 84,030 долара за барель.

Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent втратила 2,930 долара, або 2,680%, впавши до 106,440 долара за барель, передає Bloomberg.

Між тим, негативну реакцію світових фондових і сировинних ринків дещо пом`якшили заяви міністрів фінансів і керівників центробанків країн "Великої сімки", зроблені в понеділок до відкриття торгів в Азії.

Зокрема, представники G7 заявили про свою готовність докласти зусиль для досягнення стабільності на світових фондових ринках після зниження S&P рейтингу США. Глави фінансових відомств також відзначили негативний вплив на світову економіку надмірної волатильності ринків.