Соколовський хоче вибачень від Печерського суду за моральну шкоду

Колишній представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ просить публічного вибачення від Печерського райсуду Києва за моральну шкоду, яку спричинено публічною заявою про систематичну неявку до суду як свідка у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та дорученням Генпрокуратурі встановити місце його перебування.

Про це йдеться у відкритій заяві Б.СОКОЛОВСЬКОГО до Печерського суду, копію якої передано УНІАН.

У документі Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначає, що такі заяви стурбували його родичів, друзів та близьких людей.

«Минулого тижня Печерський районний суд м. Києва публічно оголосив, що я як свідок начебто не реагую на його виклики, доручивши Генеральній прокуратурі України встановити моє місце перебування. Такими діями суд, на мою думку, допустився не тільки серйозної помилки, але завдав моральної шкоди мені – простому громадянину України, моїм рідним, близьким і знайомим», - йдеться у заяві.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ у цьому документі зазначає, що був і залишається законослухняним громадянином України і завжди дотримується чинного законодавства.

Останні два місяці, підкреслює Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, він «практично не покидав столиці України» - міста Києва.

«Відповідно до Конституції України, не зобов’язаний щоденно інформувати офіційні інстанції про місце свого перебування. Про виклики телеграмами до суду на той же день довідувався, як правило, ввечері, після роботи, коли було вже запізно», - йдеться у заяві Б.СОКОЛОВСЬКОГО.

Окрім цього, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначає, що у матеріалах досудового слідства, окрім адреси реєстрації, зазначені його телефони, місце роботи та люди, з якими працює, зокрема, народні депутати України.

«Не було ніяких проблем попередити заздалегідь про необхідність прибути. Про запізнілі виклики я намагався з’ясувати у суді по телефону, який вказаний на офіційному сайті, однак безуспішно. Тоді я передав відповідну інформацію до секретаріату суду через українських журналістів», - повідомляє Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Складається враження, що суд занадто поспішає, неналежно підійшов до питання, не подумавши про наслідки. Своїми заявами щодо мене та дорученням посіяв стурбованість, паніку і певний страх серед моїх рідних, близьких, друзів та знайомих як в Україні, так і за її межами. Прошу публічно вибачитися і надалі не допускати подібних помилок, які не роблять честі ні Печерському суду, ні українському правосуддю і нашій державі загалом», - йдеться у заяві Б.СОКОЛОВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ постановив звернутися до Генеральної прокуратури щодо встановлення місця проживання колишніх Президента України Віктора ЮЩЕНКА, міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, радника глави держави Богдана СОКОЛОВСЬКОГО та першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра ШЛАПАКА для виклику їх на допит як свідків у кримінальній справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо підписання газових контрактів з Росією у 2009 року.

Рішення було прийняте за клопотанням Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту, які зазначали, що суд неодноразово направляв повістки про виклик цим особам, але вони не з’являються до суду.