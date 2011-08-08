У Печерському райсуді розпочалося засідання з розгляду справи Тимошенко

У Печерському районному суді Києва розпочалося засідання з розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання розпочалося о 10.00.

Після того, як до зали суду увійшов головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ, Ю.ТИМОШЕНКО вигукнула: «Слава Україні!». Народні депутати, які присутні у залі суду, у відповідь скандували: «Героям Слава!».

Як повідомляв УНІАН, на останньому судовому засіданні під час запитань Ю.ТИМОШЕНКО до чинного прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА представник державного обвинувачення прокурор Лідія ФРОЛОВА заявила клопотання про зміну для екс-прем’єра міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на її арешт.

Р.КІРЄЄВ задовольнив клопотання прокуратури про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту.

Своє рішення суддя аргументував «системними порушеннями, перешкоджанням у встановленні істини, порушенням порядку під час розгляду справи з боку Ю.ТИМОШЕНКО».

Ю.ТИМОШЕНКО відвезли до Лук’янівського СІЗО.