МЗС РФ: газові угоди відповідають законам двох країн

Влада РФ заявляє, що всі газові угоди з Україною у 2009 році відповідали законам двох країн, і чекають справедливого суду над екс-прем'єром цієї країни Юлією Тимошенко, йдеться в заяві МЗС РФ.

У п'ятницю Печерський районний суд Києва постановив заарештувати Тимошенко, яку Генпрокуратура України звинувачує у перевищенні влади при укладанні контракту на постачання російського газу в 2009 році.

"Усі "газові" угоди 2009 року укладалися в суворій відповідності з національним законодавством двох держав і міжнародним правом, і на їх підписання були отримані необхідні вказівки президентів Росії та Україні. Виходимо з того, що судовий розгляд щодо Юлії Тимошенко повинен бути справедливим і неупередженим, відповідати всім вимогам українського законодавства при забезпеченні можливостей захисту та дотримання елементарних гуманітарних норм і правил", - цитує РІА "Новости" повідомлення відомства.