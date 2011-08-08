Інформація щодо використання ядерної енергії стане доступніше

Кабінет міністрів України розпорядився зробити доступнішою інформацію, пов'язану з використанням ядерної енергії.

Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення відкритості та доступності інформації, пов'язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці» схвалено урядом 3 серпня (736-р), повідомляє УНІАН департамент інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну .

Згідно з повідомленням, документ передбачає забезпечення доступу громадськості до інформації шляхом оперативного оприлюднення на офіційних веб-сайтах інформації про стан безпеки на атомних електростанціях, найважливіші події та рішення з питань формування та реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії. Також планом заходів передбачено проведення у середніх та вищих навчальних закладах інформаційно-навчальних заходів з питань безпечного використання ядерної енергії, створення координаційної ради та проведення періодичних міжнародних та галузевих науково-практичних конференцій та інших громадських заходів.

Як зазначається в розпорядженні, державні органи влади повинні сприяти висвітленню державними засобами масової інформації заходів з використання ядерної енергії, а також підвищенню рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці.