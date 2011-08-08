Шестеро гірників з шахти «Краснокутська» переведені з реанімації до опікового відділення
15:45, 08 серпня 2011Енергетика
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Шестеро гірників, які постраждали унаслідок спалаху метану на шахті «Краснокутська» в Луганській області, переведені з реанімації до опікового відділення.
Про це кореспонденту УНАН повідомили у прес-службі ДП «Донбасантрацит».
Стан усіх постраждалих стабільний.
Станом на п`ятницю, 5 серпня, 2 гірників перебували у реанімації в Донецьку, 7 постраждалих були у реанімації в Луганську, 13 осіб - в опіковому відділенні.
Як повідомляв УНІАН, 4 серпня на шахті «Краснокутська» (ДП «Донбасантрацит») стався спалах метану.
Постраждали 23 гірники. Один із гірників помер у лікарні 4 серпня.
Прокуратурою Луганської області за фактом аварії порушено кримінальну справу.
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