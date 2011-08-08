Шестеро гірників з шахти «Краснокутська» переведені з реанімації до опікового відділення

Шестеро гірників, які постраждали унаслідок спалаху метану на шахті «Краснокутська» в Луганській області, переведені з реанімації до опікового відділення.

Про це кореспонденту УНАН повідомили у прес-службі ДП «Донбасантрацит».

Стан усіх постраждалих стабільний.

Станом на п`ятницю, 5 серпня, 2 гірників перебували у реанімації в Донецьку, 7 постраждалих були у реанімації в Луганську, 13 осіб - в опіковому відділенні.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня на шахті «Краснокутська» (ДП «Донбасантрацит») стався спалах метану.

Постраждали 23 гірники. Один із гірників помер у лікарні 4 серпня.

Прокуратурою Луганської області за фактом аварії порушено кримінальну справу.