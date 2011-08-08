Ціни на нафту на NYMEX впали майже на 4% через побоювання за економіку США

Світові ціни на нафту в понеділок впали приблизно на 4% на фоні побоювань за подальше зниження міжнародним рейтинговим агентством Standard and Poor`s рейтингу США, передає РІА Новини.

Вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) станом на 17:30 мск знизився на 3,13 долари, або на 3,6%, до 83,75 долара за барель.

Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent на ICE втратила 3,08 долара, або 2,82%, впавши до 106,29 долара за барель.

Нагадаємо, S & P в ніч на суботу знизило вперше в історії довгостроковий кредитний рейтинг США з максимального рівня "ААА" до рівня "АА+" на тлі побоювань, пов`язаних зі зростанням дефіциту бюджету та державного боргу країни. При цьому прогноз щодо рейтингу США був визначений як "негативний", що передбачає можливість подальшого зниження рейтингу протягом найближчих півтора року.