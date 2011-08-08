«Дніпроенерго» залучить 1,8 млрд. грн. кредитів на реконструкцію трьох енергоблоків

Енергогенеруюча компанія «Дніпроенерго» оголосила відкриті торги з відбору банків для надання трьох кредитних ліній сумарним обсягом 1,817 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія зокрема планує залучити непоновлювані кредитні лінії обсягом 547,15 млн. грн. (лот 1), 629,05 млн. грн. (лот 2) та 641,3 млн. грн. (лот 3) на період жовтень 2011 - грудень 2015, жовтень 2011 - листопад 2017 та жовтень 2011 - грудень 2016 рр.. відповідно.

Пропозиції потенційних учасників торгів приймаються до 7 вересня, тоді ж планується їх розкриття.

Як уточнили УНІАН у компанії, кредитні кошти планують спрямувати на реконструкцію енергоблоку № 9 Криворізької ТЕС 282 МВт (лот 1), а також енергоблоків № 2 і № 4 300 МВт Запорізької ТЕС (лот 1 і 2 відповідно).

Довідка УНІАН. До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України). Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВт.

«Дніпроенерго» завершило 2010 рік з прибутком 189,179 млн. грн., тоді як чистий збиток компанії в 2009 році склав 236,049 млн. грн.

41,65% енергокомпанії належить кіпрській DTEK Holdings Limited, що входить до СКМ.