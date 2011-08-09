Причиною аварії на шахті «Суходільська-Східна» був вибух метаноповітряної суміші – ППВП

Причиною аварії I категорії, що сталася на шахті «Суходільська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» 29 липня, став вибух метаноповітряної суміші к тупиковій частині західного флангового вентиляційного ходку № 23 пласту 1-3-1, що спричинив подальші вибухи пилоповітряної суміші.

Таким є висновок експертної комісії. Про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості України на своєму офіційному сайті.

У повідомленні зазначається, що утворення метаноповітряної суміші вибухонебезпечної концентрації сталося через накопичення метану, що виділився з відбитої вуглепородної маси, газодинамічного явища під час вибуху, а також зниження витрати повітря, що сталося у призабійній частині унаслідок пошкодження гнучкого вентиляційного трубопроводу вентилятора місцевого провітрювання ВМ-6.

У повідомленні сказано, що «причиною вибуху метаноповітряної суміші стало електричне іскріння на контактах контактора магнітного пускача ПВІ-125Б під напругою з відкритою кришкою апаратного відділення, який знаходився в тупиковій частині і подавав напругу на насосну установку 1В-20, призначену для відкачування води з призабійної частини виробки».

У профспілці підкреслюють, що причиною вибуху пилоповітряної суміші стало полум`я вибуху метаноповітряної суміші, к результаті якого вугільний пил, що осів на поверхнях виробки, перейшов у зважений стан, і стався вибух.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня на шахті «Суходільська-Східна» (ПАТ «Краснодонвугілля») на горизонті 915 м стався вибух. Загинули 28 гірників, які знаходилися на аварійній ділянці.