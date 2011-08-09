Британська Regal Petroleum відновила видобуток вуглеводнів в Україні

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні Regal Petroleum plc відновила видобуток вуглеводнів на Мехедівсько-Голотовщинському і Свиридівському газоконденсатних родовищах (Полтавська обл.).

Про це йдеться у повідомленні компанії Cadogan, оприлюдненому на сайті біржі London Stock Exchange.

У повідомленні наголошується, що за останні сім днів середньодобове здобування склало 190,322 тис. куб. м газу і 38 куб. м конденсату на добу (сумарно - 1,427 барелів нафтового еквівалента на добу).

Компанія нагадує, що 18 липня 2011 р. Окружний адміністративний суд Києва скасував дію наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 березня 2010 року про заборону розробки Regal Petroleum її українських родовищ.

За даними компанії, відомство не стало оскаржувати судове рішення і воно вже набуло чинності.

Як повідомлялося, в листопаді 2010 року Regal Petroleum припинила видобуток на українських родовищах у зв'язку з тим, що Мінекології призупинило дію її ліцензій, посилаючись на порушення природоохоронного законодавства.

Нагадаємо, у березні 2011 року «Смарт-холдинг» через компанію Energees Management завершив операцію з придбання контрольного пакета акцій Regal Petroleum.

Довідка УНІАН. Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року. Компанія володіє в Україні заводом з переробки власного газу і конденсату потужністю 700 тис. куб. м газу і 200 куб. м конденсату на добу, а також трубопроводом довжиною 13,2 км, що з'єднує підприємство із системою магістральних газопроводів.

Основними нафтогазовими активами Regal є Мехедівсько-Голотовщинське (MEX) і Свиридівське (SV) газоконденсатні родовища (Полтавська обл.).

Інвестиційна діяльність Групи компаній «Смарт-холдинг» сфокусована на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Найбільшою інвестицією Групи є 23,75% міжнародної вертикально-інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», що об'єднує 27 підприємств в Україні, Європі та США.