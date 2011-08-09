«Київенерго» ввело електронну абонкнижку для побутових споживачів

На офіційному сайті ПАТ «Київенерго» почав роботу новий сервіс для побутових споживачів електроенергії - електронна абонентська книжка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, сервіс дозволяє споживачам в автоматичному режимі формувати квитанцію для оплати електроенергії. Завдяки сервісу, абоненту не потрібно щоразу вписувати у квитанцію особовий рахунок, адресу, тарифи і вираховувати суму до оплати. Достатньо один раз зареєструватися і надалі рахунок повністю формується автоматичною системою, включаючи пільги та субсидії. Споживачеві залишається тільки зберегти його і роздрукувати для оплати.

Скористатися електронною абонкнижкою можуть і зареєстровані на сервісі, та незареєстровані споживачі.

Для реєстрації споживачеві потрібно ввести свої персональні дані - ПІБ, адресу, номер особового рахунку, дані про отримання субсидій і пільг, вид тарифу. Одноразово внесена інформація зберігається в системі для формування квитанцій у наступні періоди. На основі цієї інформації автоматично в квитанцію вводяться КС (контрольна сума), тарифи, що діють в період оплати, сума пільг і субсидій за період оплати. Таким чином, єдині поля, які зареєстрований споживач надалі власноруч заповнює в квитанції до оплати, - це покази лічильника. Крім того, зареєстрований споживач завжди може переглянути історію користування сервісом. Ідентифікація споживача на сервісі здійснюється за паролем та адресою електронної пошти.

За бажанням споживач при реєстрації може підписатися на e-mail або sms-розсилку для отримання від «Київенерго» інформації про нові сервіси, акції, роз'яснення, ушкодження.

Електронна адреса сервісу: http://kyivenergo.ua/component/virtual_account.

Довідка УНІАН.ПАТ «Київенерго» - акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу та збуту електричної та теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною довжиною 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання та котельнях.