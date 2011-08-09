Бразильська Petrobras готова інвестувати в розробку шельфу Чорного моря

Державна нафтогазова компанія Бразилії Petrobras готова інвестувати в розробку української частини шельфу Чорного моря.

Про це сказав посол Федеральної Республіки Бразилія в Україні Антоніо Фернандо КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО в ході зустрічі 9 серпня з міністром екології та природних ресурсів України Миколою ЗЛОЧЕВСЬКИМ, повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди.

У повідомленні відзначається, що головна тема зустрічі - перспектива залучення бразильських інвестицій в українську геологію і можливість створення спільних підприємств з виробництва біопалива.

«Бразилія є одним зі світових лідерів у сфері глибоководного буріння. Ми сподіваємося, що бразильські інвестиції будуть залучені в освоєння шельфу Чорного моря», - зазначив М. ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Крім того, він підкреслив, що для інвесторів запропоновано два відкритих родовища сланцевого газу - Олешське і Юзівське.

У свою чергу, посол Бразилії повідомив, що компанія Petrobras вже зробила офіційний запит на інформацію про стан родовищ шельфу Чорного моря, і готова на значні інвестиції в цю галузь.

Також посол звернув увагу на зацікавленість Petrobras у створенні в Україні спільного підприємства з виробництва біопалива. «Таке підприємство могло б задовольнити не тільки потреби України, а й експортувати значну частину своєї продукції до Євросоюзу», - заявив він.

Посол Бразилії запросив міністра екології відвідати його країну з робочим візитом для проведення безпосередніх переговорів з потенційними інвесторами. Сторони домовилися, що цей візит буде здійснено найближчим часом.

Довідка УНІАН. Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) - бразильська державна нафтогазова компанія. Штаб-квартира компанії розташована в Ріо-де-Жанейро.

Petrobras спеціалізується на операціях у сфері видобутку, переробки і транспортування нафти і природного газу в Бразилії та інших країнах (Ангола, Аргентина, Болівія, Колумбія, Нігерія, США та ін.) Також компанія займається виробництвом біопалива і виробленням електроенергії.