Заява МЗС РФ щодо Тимошенко відповідає національним інтересам РФ - Волошин

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що заява МЗС Росії з приводу судового процесу над колишнім прем'єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО відповідає національним інтересам Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

За його словами, заява МЗС Росії як заява будь-якого іншого зовнішньополітичного відомства відображає національні інтереси тієї країн, від імені якої робиться заява.

«Було б дивно, якби Росія не захищала вигідні для себе угоди», - сказав О. ВОЛОШИН.

Він зазначив, що відповідність чи невідповідність дій державних службовців Україні національному законодавству України може визначати лише український суд, а не зовнішньополітичні відомства іноземних держав.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ постановив взяти Ю. ТИМОШЕНКО під варту.

Незабаром після арешту екс-прем'єра Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило заяву, в якій закликало українську владу ставитися до Ю. ТИМОШЕНКО справедливо, і зазначило, що газові угод 2009 року укладалися у суворій відповідності з законодавствами обох країн.

«Всі «газові» угоди 2009 року укладалися в суворій відповідності з національним законодавством двох держав і міжнародним правом, і на їх підписання були отримані необхідні вказівки президентів РФ і України», - сказано в заяві.

У МЗС РФ вважають, що судовий розгляд щодо Ю. ТИМОШЕНКО має бути «справедливим і неупередженим, відповідати всім вимогам українського законодавства при забезпеченні можливостей захисту та дотримання елементарних гуманітарних норм і правил».