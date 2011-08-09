Приватизацію енергокомпаній доцільно проводити в умовах стабільності на ринках - експерт

Приватизацію енергокомпаній доцільно проводити в умовах стабільності на фондових і фінансових ринках, в таких умовах вища капіталізація компаній і, відповідно, дохід, який держава може отримати від продажу тієї чи іншої компанії.

Таку точку зору висловила кореспонденту УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

Водночас, аналітик зазначила, що з точки зору інвестора і самого підприємства, розвитку його технічної та технологічної бази, невисоку ринкову вартість можна розглядати як позитивний фактор, оскільки у інвестора залишиться більше обігових коштів для впровадження нових технологій та придбання обладнання.

О.ЄВДОЧЕНКО також зазначила, що з лютого-березня поточного року ринкова вартість енергогенеруючих компаній знизилася більш ніж у два рази. Наприклад, капіталізація "Донбасенерго" на початку року була 1 млрд. 891 млн. грн., а зараз складає 874 млн. грн., "Центренерго" - була 6 млрд. 649 млн. грн., зараз - 3 млрд. 435 млн. грн.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» та «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40, 06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня ц.р. голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд затвердив план-графік приватизації, відповідно до яких одинадцять запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планують реалізувати протягом серпня-жовтня 2011 року.