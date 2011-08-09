«Енергоатом» почав завантаження палива Westinghouse в другій енергоблок ЮУАЕС

Фахівці Южно-Української АЕС (Миколаївська обл.) 4 серпня розпочали роботи з перевантаження палива на другому енергоблоці станції, під час яких в активну зону реактора планують завантажити 42 збірки виробництва транснаціональної компанії Westinghouse.

Про це УНІАН повідомили в дирекції з ядерної та радіаційної безпеки компанії НАЕК "Енергоатом" (Київ).

Згідно з повідомленням, роботи з перевантаження палива розпочали після узгодження Державною інспекцією ядерного регулювання технічного рішення про склад 24 паливного завантаження 2-го енергоблоку.

Таким чином, після перевантаження палива кількість тепловиділяючих зборок Westinghouse в активній зоні 2-го енергоблоку складе 42 штуки, а виробництва російської "ТВЕЛ" скоротиться з 163 до 121.

У дирекції також уточнили, що всі роботи в рамках планово-попереджувального ремонту блоку будуть виконані в раніше заплановані терміни, тобто до 7 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня колегія Державної інспекції з ядерного регулювання України дозволила розширення дослідно-промислової експлуатації палива виробництва транснаціональної компанії Westinghouse на енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС.

Довідка УНІАН. У травні Westinghouse поставив на ЮУАЕС 42 збірки для завантаження в 2-й енергоблок станції. В даний час паливо знаходиться на майданчику станції, а сам блок виведено в планово-попереджувальний ремонт (прогноз по закінченню - 7 вересня ц.р.)

В даний час в 3-му енергоблоці ЮУАЕС експлуатується 84 ТВС-W у рамках другого етапу кваліфікації ядерного палива Westinghouse на українських АЕС.

З 2011 року Westinghouse почало комерційні поставки ядерного палива в Україну в рамках відповідного комерційного контракту з НАЕК, підписаного в березні 2008 року.